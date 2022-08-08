Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия нашла способ отказать цыганам c Украины в возможности остаться в стране

CNN: цыгане c Украины не могли остаться в Чехии из-за якобы наличия второго гражданства

Фото: Сергей Ермохин / Коммерсантъ

Власти Чехии намеренно отправляли цыган-граждан Украины в лагеря беженцев и не предоставляли им возможность остаться в стране из-за якобы наличия второго гражданства Венгрии. О найденном способе правительства пишет CNN.

Отмечается, что беженцы-цыгане подвергаются длительной проверке данных биографии, которая должна определить, имеют ли они право на защиту. Еще в мае министр внутренних дел Чехии Вит заявлял, что подобные меры необходимы для проверки беженцев-цыган, которые имеют двойное гражданство и приезжают в страну для того, чтобы воспользоваться системой льгот.

Однако несмотря на то, что у большинства украинских граждан-цыган не было второго гражданства, Чехия выдворила их из страны. Отмечается, что чешское правительство также отказало в приеме заявок на предоставление временной защиты от тех, кто подал соответствующую заявку в другой стране Евросоюза (ЕС), пока ее не аннулируют.

По словам руководителя программы по защите цыган «Ромодром» Патрика Приесола, подобные шаги являются частью стратегии правительства Чехии, направленной на то, чтобы удержать людей от посещения страны. Все это является отражением антицыганских настроений, а также нежелание их интеграции в чешском обществе, считает он.

Ранее сообщалось, что Чехия перестала выдавать визы беженцам с Украины. Отмечается, что Прага не выдает украинцам специальные визы, которые позволяют получить в стране временное убежище.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Запорожская область объявила о проведении референдума о воссоединении с Россией
Лукашенко выступил против установки памятника себе
Три усатые акулы-няньки напали на школьника и искусали ему ноги
Оценены потери главной экономики Европы от торговой войны с Китаем
Объяснена мягкость приговора российскому миллиардеру за убийство человека
Модная в 1970-х годах юбка вновь стала трендом
Американке собрали тысячи долларов на ремонт протараненного дома
Саакашвили обвинили в бездействии после конфликта в Южной Осетии
Умер актер «Кошмара на улице Вязов 2» Клу Гулагер
Чехия нашла способ отказать цыганам c Украины в возможности остаться в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.