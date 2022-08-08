Чехия нашла способ отказать цыганам c Украины в возможности остаться в стране

CNN: цыгане c Украины не могли остаться в Чехии из-за якобы наличия второго гражданства

Власти Чехии намеренно отправляли цыган-граждан Украины в лагеря беженцев и не предоставляли им возможность остаться в стране из-за якобы наличия второго гражданства Венгрии. О найденном способе правительства пишет CNN.

Отмечается, что беженцы-цыгане подвергаются длительной проверке данных биографии, которая должна определить, имеют ли они право на защиту. Еще в мае министр внутренних дел Чехии Вит заявлял, что подобные меры необходимы для проверки беженцев-цыган, которые имеют двойное гражданство и приезжают в страну для того, чтобы воспользоваться системой льгот.

Однако несмотря на то, что у большинства украинских граждан-цыган не было второго гражданства, Чехия выдворила их из страны. Отмечается, что чешское правительство также отказало в приеме заявок на предоставление временной защиты от тех, кто подал соответствующую заявку в другой стране Евросоюза (ЕС), пока ее не аннулируют.

По словам руководителя программы по защите цыган «Ромодром» Патрика Приесола, подобные шаги являются частью стратегии правительства Чехии, направленной на то, чтобы удержать людей от посещения страны. Все это является отражением антицыганских настроений, а также нежелание их интеграции в чешском обществе, считает он.

Ранее сообщалось, что Чехия перестала выдавать визы беженцам с Украины. Отмечается, что Прага не выдает украинцам специальные визы, которые позволяют получить в стране временное убежище.