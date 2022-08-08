Чехия перестала выдавать визы украинцам

МВД Чехии заявило, что республика второй день подряд не выдает визы украинским беженцам

Чехия второй день подряд не выдает визы беженцам с Украины. Об этом заявило министерство внутренних дел республики, передает ТАСС.

Сообщается, что Чехия перестала выдавать украинцам специальные визы, которые позволяют получить в стране временное убежище. 6 и 7 июля ни один беженец, покинувший Украину не получил чешскую визу. Это были первые подобные дни с 24 февраля, когда началась специальный военная операция России на украинской территории.