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В Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

Yle: власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный стране СССР

Фото: Shutterstock

Власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который был подарен Финляндии СССР. Об этом сообщает местная телекомпания Yle.

Москва подарила монумент финской стороне в 1989 году. По информации издания, его переместят в другое место на хранение. Утром 8 августа его сняли с постамента и погрузили на баржу, которая увезет памятник из финской столицы.

Отмечается, что на месте памятника планируют проложить тротуар. Строительный проект не предусматривает возможную транспортировку статуи обратно. Окончательную судьбу монумента решат позже.

22 июня сообщалось, что городской совет третьего по величине в Литве населенного пункта Клайпеда принял решение демонтировать мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам. Мемориальный комплекс решили перенести в музей советских памятников в парке Грутас.

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Виктория Кондратьева
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