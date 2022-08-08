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В Финляндии рассказали о судьбе подаренного СССР памятника после демонтажа

Мэрия Хельсинки заявила, что демонтированный памятник от СССР могут вернуть после ремонта

Кадр: Известия

Демонтированный памятник советского скульптура Олега Кирюхина «Мир во всем мире» в Хельсинки, который был подарен Финляндии СССР, могут вернуть в район его размещения после завершения ремонта. О судьбе монумента рассказала заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен, передает РИА Новости.

Политик заявила, что статую перевезли из района Хаканиеми на склад в восточной части столичного региона Уусимаа. Отмечается, что ее доставили по морю. Судьбу монумента решат городская администрация и Художественный музей Хельсинки, которому он принадлежит.

«Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть сохраняется в своем контексте», — уточнила Хейсканен. Она добавила, что необходимо дождаться завершения строительных работ по оформлению тротуара на месте расположения монумента.

О том, что власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», стало известно ранее. Москва подарила монумент финской стороне в 1989 году. Отмечается, что на месте памятника планируют проложить тротуар.

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Виктория Кондратьева
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