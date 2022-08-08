Решение России вывести свои объекты из-под инспекции по Договору о СНВ объяснили

Сенатор Джабаров: Россия решила вывести объекты СНВ из-под инспекции из-за политики США

Решение России временно вывести свои объекты из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является следствием антироссийской политики США, и не связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Интерфакс».

«Это не связано со специальной военной операцией. Такое решение — следствие мощной антироссийской политики, которая проводится в последние 10-15 лет, с такой по сути необъявленной войной, которую развязали США. Это звенья одной цепи», — пояснил Джабаров.

Он считает, что первопричина такого решения кроется в поведении американской стороны. Сенатор напомнил, что США заблокировали российскую инспекцию, которая в рамках СНВ-3 могла бы посетить Америку и посмотреть, как исполняются условия Договора. «Так они еще и наше посольство "гоняют", ограничили во всех поездках по территории Соединенных Штатов Америки, поэтому я думаю, что это правильное решение», — отметил он.

Вместе с тем Джабаров выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает у американцев и американцы эти ограничения снимут, и тогда мы на условиях взаимности сделаем то же самое».

8 августа Россия уведомила США о временном закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ. Целью этого в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.

