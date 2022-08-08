Россиянам назвали лучшие продукты для нормализации уровня сахара в крови

Диетолог Королева: зеленые яблоки и груши помогут регулировать уровень сахара в крови

Продукты с низким гликемическим индексом способствуют стабилизации уровня сахара в крови, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» она назвала россиянам лучшие из них.

Для нормализации уровня сахара в крови специалистка рекомендовала включить в рацион овощи с низким гликемическим индексом и с большим количеством клетчатки в составе, в частности помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. По словам Королевой, они станут отличной альтернативой таким популярным гарнирам как отварной картофель, рис и макароны.

Также регулировать уровень сахара в крови поможет добавление в рацион зеленых яблок и груш, продолжила Королева. «При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — пояснила она.

В заключение диетолог напомнила, что самыми опасными «провокаторами» скачков сахара в крови считаются рафинированные сладости, хлебобулочные изделия, очень сладкие фрукты и ягоды. Людям с повышенным уровнем сахара в крови стоит исключить их из рациона, предупредила Королева.

Ранее врач-диетолог Лиза Московиц перечислила группы продуктов, которые могут спровоцировать приступ изжоги. По ее словам, среди прочего при проблемах с желудком стоит исключить или сильно сократить в рационе цитрусовые, острую и жареную пищу.