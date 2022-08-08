Посольство России отреагировало на обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Посольство России призвало журналистов в США прекратить русофобские измышления насчет ЗАЭС

Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить транслировать «русофобские измышления». Таким образом дипмиссия прокомментировала сообщения зарубежных СМИ о том, что российские силы якобы нанесли удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Заявление опубликовано в Telegram.

«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — подчеркивается в сообщении. В посольстве напомнили, что 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар.

Российское представительство также отметило, что это не первая провокация Киева на опасных объектах, которая носит преднамеренный характер. «Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины», — заключили в дипмиссии.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Информацию об атаке подтвердило Минобороны России. После произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. На станции была обесточена часть третьего энергоблока, также снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.