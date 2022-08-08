Оценены риски сокращения экспорта российского зерна для Африки и Азии

FEGRA: Африка и Азия больше Европы пострадают от сокращения поставок российского зерна

Потенциальное сокращение экспорта зерна из России может повредить больше Африке и Ближнему Востоку, чем Европе. Так соответствующие риски оценила генеральный секретарь зерновой федерации Бельгии (FEGRA) Жизель Фишефет, ее слова приводит Sputnik.

По словам Фишефет, Европа сильно не пострадает от сокращения поставок российского зерна, так как регион произвел достаточно урожая за текущий год, чтобы прокормить и людей, и скот.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. В марте ФАО предсказала, что сбои в поставках в России и на Украине могут затронуть около 50 стран, которые зависят от этих двух экспортеров на 30 и более процентов. Многие из них — это страны с низким уровнем дохода в Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

В связи с этим Фишефет указала, что сложности могут возникнуть не из-за роста цен, а из-за проблем с доставкой. Зерновая сделка между Россией, Украиной и Турцией, заключенная при посредничестве ООН, по крайней мере временно стабилизировала цены. Ситуация может измениться, если Россия сократит экспорт зерна, предсказывает эксперт.

Ранее представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.