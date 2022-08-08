Генпрокуратура начала проверку ПФР после нарушений в региональных отделениях

Генпрокуратура проводит проверку ПФР из-за отказов в соцпособиях на детей от 8 до 17 лет

Генпрокуратура России начала проверку деятельности Пенсионного фонда (ПФР) после выявленных нарушений в региональных отделениях. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ведомство организовало проверку после обращений жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Граждане обращались с соответствующими заявлениями в региональное отделение ПФР, но получили отказ, так как их доходы якобы превышали краевой прожиточный минимум на душу населения.

«Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», — сказано в сообщении.

Региональная прокуратура внесла в местное отделение фонда представление, решения были пересмотрены, а выплаты семьям назначены. Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи.

«В результате вскрыто 1048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что Генпрокуратура организовала проверку деятельности ПФР в части исполнения законодательства при выполнении госконтрактов на создание и развитие электронных информсистем.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о создании Социального фонда через объединение ПФР и Фонда социального страхования (ФСС). Объединение функций ускорит процесс получения социальных услуг и сделает его более удобным для граждан. Фонд начнет работу 1 января 2023 года.