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Блогерша перечислила лучшие вещи для обладательниц большой груди

Канадская блогерша anaskid призвала женщин с большой грудью отказаться от водолазок

Фото: Shutterstock

Канадская блогерша перечислила лучшую одежду для обладательниц большого бюста. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом anaskid опубликовала видео, в котором призвала зрительниц отказаться от рубашек и футболок с рюшами в области декольте, поскольку данный декор визуально увеличивает грудь. Вместо этого женщина советует приобрести вещи с V-образным вырезом или гладкие блузки.

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По словам стилиста, лучше отдавать предпочтение предметам гардероба с фигурными декольте, а не водолазкам, так как они акцентируют внимание на груди. Тем же отрицательным эффектом обладают майки на тонких бретелях, считает эксперт. «Если вы хотите носить майки, выбирайте модели с широкими бретелям для поддержки груди», — уточнила она в заключение.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров на платформе. Комментаторы принялись благодарить блогершу за предложенные советы. «Спасибо, никогда бы не додумалась», «Прекрасные рекомендации», «Ты супер», «Вау, спасибо большое», — высказывались подписчики.

Ранее блогерша Карина (фамилия не уточняется) назвала удешевляющую женский образ обувь. По словам девушки, не следует приобретать ультрамодные дизайнерские изделия, поскольку они быстро перестают быть актуальными. Также она призвала отказаться от обуви, которая намеренно выглядит поношенной, старой и грязной.

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Майя Пономаренко
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