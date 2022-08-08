Путин встретится с губернатором граничащего с Украиной региона

Песков анонсировал встречу Путина с белгородским губернатором Гладковым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 августа, проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В Кремле в середине дня [Путин] примет губернатора Белгородской области. Область, которая сейчас часто на слуху по понятным причинам», — анонсировал встречу Путина с губернатором граничащего с Украиной региона пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что во время встречи будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития. Помимо этого, Песков допустил, что у Путина вечером 8 августа также может пройти международный телефонный разговор.

7 августа состоялся разговор президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Песков сообщил, что на ней обсуждалось положение дел в Чеченской Республике и социально-экономическое развитие региона. Встреча прошла после переговоров Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.