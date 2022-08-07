Путин встретился с Кадыровым после переговоров с Эрдоганом

Песков заявил, что Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с главой Чечни Кадыровым

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на встрече обсуждалось положение дел в Чеченской Республике и социально-экономическое развитие региона.

5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Встреча Кадырова и Шойгу

Во время поездки в Сочи у Кадырова состоялась неофициальная встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

Во время поездки в Сочи у меня состоялась неофициальная встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск Российской Федерации Рамзан Кадыров глава Чечни

По словам Кадырова, Шойгу высоко оценил работу чеченских спецподразделений во время проведения спецоперации на Украине. Глава республики уточнил, что в Чечне закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны России. Он поблагодарил главу ведомства за помощь в их создании и оказанное доверие.

Кадыров также рассказал, что ему удалось пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что его пригласили в Анкару для обсуждения вопросов сотрудничества.

Кадыров доложил Путину о выполняющих задачи на Украине чеченцах

Глава Чечни доложил президенту России Владимиру Путину о том, что бойцы из республики выполняют задачи, поставленные в ходе спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале Кадырова.

Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения специальной военной операции и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики. Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров также сообщил, что доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике. Он отметил, что Путин отметил высокие достижения региона, поинтересовался вопросами инвестиционной привлекательности и развитием туристического направления.

По словам главы Чечни, он заверил президента в положительной динамике по этим направлениями и пообещал не только сохранить показатели, но и улучшить их.

27 июля Кадыров рассказал о новой награде от президента России Владимира Путина. Он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

3 августа главе Чечни на церемонии в Грозном вручили награду Героя Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующий указ о присвоении подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

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