Economic Times: за последние месяцы Индия втрое нарастила закупки нефтепродуктов из России

Индия за последние месяцы нарастила импорт российских продуктов нефтепереработки в три раза, почти до 100 тысяч баррелей в сутки. Из них 70 процентов приходится на мазут, остальное — биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки, пишет Economic Times.

За последние три года средний объем импорта продуктов нефтепереработки из России был лишь 30 тысяч баррелей в сутки, по данным компании Vortexa. Закупки Индией российской нефти в июле сократились на пять процентов, до 917 тысяч баррелей в сутки. В последнюю неделю июля и первую неделю августа показатель был ниже 400 тысяч баррелей в сутки.

На второй неделе августа импорт сырья, по прогнозам, превысит 1,1 миллиона баррелей в сутки. По словам аналитика Vortexa Серены Хуан, Россия вытеснила поставки из Ближневосточного залива, США и Западной Африки. Крупнейшим импортером в июле остался Китай, которому было поставлено 1,06 миллиона баррелей в сутки. Европа импортировала из России менее 1,9 миллиона баррелей в сутки, однако закупки ею российского дизельного топлива взлетели на 13 процентов.

Импорт угля из России в Индию вырос на 10 процентов в июле, до 2,03 миллиона тонн. В результате Россия заняла третье место по объему поставок угля в страну, обогнав, например, США. Одной из причин роста стали скидки, которые предлагала Россия, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании Индии захотели получать дешевую российскую нефть по большему числу каналов. Так, национальные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали интересоваться покупкой сырья у некрупных международных трейдеров, предлагающих топливо, от которого отказались их конкуренты.