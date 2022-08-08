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Япония изъявила желание сохранить доли в «Сахалине-1»

Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что Токио хочет сохранить участие в «Сахалин-1»

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Япония намерена сохранить участие в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда. Об этом сообщает Channel News Asia (CNA).

Таким образом он прокомментировал указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, в том числе в «Сахалине-1». Кроме того, Токио надеется, что японские компании Mitsubishi Corp и Mitsui & Co, которым принадлежат доли в проекте по сжижению природного газа (СПГ) «Сахалин-2», начнут процедуру инвестирования в новое предприятие.

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Марина Совина
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