Япония изъявила желание сохранить доли в «Сахалине-1»

Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что Токио хочет сохранить участие в «Сахалин-1»

Япония намерена сохранить участие в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда. Об этом сообщает Channel News Asia (CNA).

Таким образом он прокомментировал указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, в том числе в «Сахалине-1». Кроме того, Токио надеется, что японские компании Mitsubishi Corp и Mitsui & Co, которым принадлежат доли в проекте по сжижению природного газа (СПГ) «Сахалин-2», начнут процедуру инвестирования в новое предприятие.