В Кабардино-Балкарии состоялся фестиваль «Прохладненские каникулы»

В Кабардино-Балкарии провели фестиваль в честь 100-летия государственности республики

Традиционный фестиваль «Прохладненские каникулы» состоялся в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, праздничные мероприятия в городском парке провели в честь 100-летия государственности республики. Отмечается, что в распоряжении гостей и жителей Прохладного оказались живая музыка, боди-арт, конкурсы, а также фотовыставки, мастер-классы и ярмарка произведений прикладного творчества.

Кроме того, на двух площадках парка оборудовали места для игроков в шахматы и шашки. В то же время территорию вокруг клумбы обустроили для детей, которые любят рисовать разноцветными мелками.

Вдобавок организаторы создали зону букроссинга, где можно было взять почитать книгу или принять участие в лотерее на знание цитат из классики. При этом в завершение вечера состоялся большой концерт, в котором приняли участие представители талантливой молодежи.

Ранее стало известно, что в Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы». В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.