Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа стоимость оздоровительного отдыха на популярном азиатском курорте

АТОР: оздоровительный отдых на озере Иссык-Куль в Киргизии обойдется в 24,5 тысячи рублей

Фото: Daniel Fox / Unsplash

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали россиянам стоимость туров на озеро Иссык-Куль в Киргизии. Такая информация появилась на сайте организации.

По словам специалистов туротрасли, летний отдых на популярном азиатском курорте — отличный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный, оздоровительный, экскурсионный и активный отдых. «Из-за того, что в озеро впадает более 50 рек и ни одна не выходит из него, в нем концентрируется много минеральных веществ, а вода — соленая, как в море», — рассказали представители KMP Group.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Так, наиболее выгодный вариант отдыха предлагает компания «Веди Групп» — отпуск на озере обойдется путешественникам минимум в 24,5 тысячи рублей. В цену входит недельное проживание в гостинично-развлекательном комплексе «Дельфин де люкс» и питание.

У туроператора «Интурист» можно приобрести оздоровительные туры в Киргизию от 64,2 тысячи рублей. В данную сумму входит перелет, семидневное размещение в пансионате «Рохат» с трехразовым питанием. Стоимость отдыха с санаторно-курортным лечением стартует от 83,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее в августе стало известно, что Киргизия стала самым популярным зарубежным туристическим авианаправлением у россиян. Наибольшее количество путешествий в летний период было запланировано между Россией и Киргизией — на долю этого направления приходится 17,8 процента приобретенных авиабилетов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Звезда сериала «Молодежка» рассказал о переезде на дачу
Российская теннисистка Касаткина вошла в топ-10 рейтинга WTA
57-летняя актриса снялась в бикини и восхитила поклонников
Названы самые ходовые товары старой «Горбушки»
Названа стоимость оздоровительного отдыха на популярном азиатском курорте
В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка
Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в США
В Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»
В Запорожской области заявили о выходе из состава Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.