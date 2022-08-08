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В ДНР назвали принудительную эвакуацию в Донбассе пиар-ходом киевского режима

Глава Общественной палаты ДНР Кофман назвал принудительную эвакуацию пиар-ходом Киева

Фото: Alex Chantszyuk / globallookpress.com

Принудительная эвакуация, объявленная Киевом для жителей подконтрольных Украине территорий Донбасса, проводится исключительно в новостях и на бумаге. Об этом заявил председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман, передает ТАСС.

Он назвал принудительную эвакуацию «пиар-ходом киевского режима, который может иметь очень страшные последствия», и объяснил смысл подобных действий украинских властей.

«Тем, кто хотел выехать, они дали возможность выехать, а затем они объявят, о том, что гражданского населения там нет, и, когда мы войдем на освобожденные территории — а мы обязательно войдем, — они накроют плотным артиллерийским огнем», — предположил глава Общественной палаты ДНР.

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Алевтина Запольская
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