Wildberries защитит покупателей от контрафакта

Wildberries создала сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

Wildberries создала сервис «Цифровой арбитраж», призванный защитить правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от контрафакта, пишет РИА Новости. Запуск запланирован на август.

С помощью инструмента производители будут напрямую взаимодействовать с другими продавцами. В частности, правообладатели смогут направлять официальные обращения, если заподозрят нарушение своих прав на интеллектуальную собственность, а также самостоятельно проверять документы на товар. Переписка с недобросовестным продавцом может быть впоследствии использована в суде для взыскания компенсации.

После проведения проверки правообладателем и подтверждения законности реализации товара в «Цифровой арбитраже» будет зафиксировано, что продавец реализует подлинную продукцию. Если продавец откажется предоставить правоустанавливающие документы или подделает их, Wildberries скроет его товары с онлайн-витрины. При неоднократных и массовых нарушениях маркетплейс может полностью прекратить сотрудничать с продавцом.

В июле Минпромторг назвал Wildberries каналом сбыта контрафакта в России — об этом «свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ». Онлайн-ретейлер отрицал обвинения.

В начале августа правительство приняло законопроект, возложивший ответственность за продажу контрафакта на маркетплейсы. Теперь нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, будут распространяться на Ozon и Wildberries.