Участники зерновой сделки отказались от атак на корабли

Reuters: Россия и Украина обязались не атаковать корабли и порты в рамках зерновой сделки

Россия и Украина в рамках заключенной в Стамбуле зерновой сделки отказались атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, включающий процедуру исполнения сделки ее участниками.

Также, согласно обязательствам, военное судно, самолет или беспилотник не могут находиться ближе 10 миль (16 км) от торгового судна, проходящего по морскому коридору, не включая территориальные воды Украины.

Представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля. На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.