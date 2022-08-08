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Медведев назвал решение Путина о возвращении Крыма единственно возможным

Зампред Совбеза Медведев назвал решение Путина о возвращении Крыма единственно возможным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Решение президента России Владимира Путина о возвращении Крыма было единственно возможным, оно помогло жителям полуострова и укрепило страну. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Политик напомнил, что возвращение Крыма поддержало большинство его жителей в строгом соответствии с международным правом. «Мы все сделали правильно: помогли людям и укрепили нашу Родину — Россию», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что, если Украина осуществит угрозы и решит напасть на Крым, для всех принимающих в этом участие наступит Судный день. «Укрыться будет очень сложно», — пригрозил он.

В свою очередь, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен вернуть перешедшие под контроль России территории в течение следующих трех-шести недель. По его словам, эти дни станут решающими.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором это решение поддержало подавляющее большинство проголосовавших жителей региона. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали присоединение полуострова к России аннексией. Москва отвергла эти обвинения и настояла, что процедура соответствовала нормам международного права.

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Константин Лысяков
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