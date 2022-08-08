У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У 66-летнего датского режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщает Variety со ссылкой на компанию Zentropa, основанную кинематографистом.

Согласно сообщению киностудии, Ларс находится «в хорошей форме и лечится от симптомов».

Уточняется, что, несмотря на болезнь, фон Триер продолжит работу над сериалом «Королевство: Исход», который завершит одноименную трилогию режиссера. Премьера нового сезона телешоу должна состояться на Венецианском кинофестивале в конце августа. Сообщается также, что кинодеятель будет реже появляться на мероприятиях для прессы ввиду своего состояния.

Сценарий сериала «Королевство: Исход» фон Триер писал в соавторстве с Нильсом Верселем, с которым режиссер ранее работал над первыми частями телешоу, а также над фильмами «Эпидемия» и «Европа». Среди других работ кинодеятеля — «Рассекая волны» (1997), «Дом, который построил Джек» (2018), «Нимфоманка» (2014), «Меланхолия» (2011) и «Догвилль» (2004), «Танцующая в темноте» (2000). Последняя получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

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