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В Нальчике проведут литературный фестиваль

Литературный фестиваль под названием «Букля» организуют в Нальчике, Кабардино-Балкария

Фото: Tamara Ulb / Shutterstock

Литературный фестиваль под названием «Букля» проведут с 9 по 11 августа в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в мероприятии примут участие 12 молодых писателей и поэтов, представляющих разные литературные жанры. В рамках фестиваля будет организовано чтение лекций кандидата психологических наук Будимира Нагоева, кандидата филологических наук Марины Битоковой и кандидата философских наук Мурата Хоконова.

Кроме того, для гостей будут доступны показы кинофильмов, культурный квест и выступление участников у открытого микрофона. Вдобавок предусмотрено проведение мастер-класса и чтение книг для участников самых младших возростных групп.

Отмечается, что мероприятия направлены на популяризацию литературного творчества и поэтической деятельности среди молодежи и детей. Подготовку и проведение фестиваля осуществляют Литературный клуб «Букля» и ГБУ «Молодежный центр» КБР при грантовой поддержке Росмолодежи.

В июле в Карачаево-Черкесской Республике прошел молодежный фестиваль современного и традиционного искусства «Не/деля». Для посетителей организовали выставку с более чем 60 работами современных художников, а также мастер-классы по росписи, флористике, киносъемке и дизайну одежды, и чтение лекций на темы живописи, литературы, музыки, архитектуры и фотографии.

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Майя Пономаренко
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