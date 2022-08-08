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В ООН заявили о подготовке визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Представитель генсека Дюжаррик заявил, что ООН с МАГАТЭ готовит визит инспекторов на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов агентства на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь в тесном контакте работает с МАГАТЭ и поддерживает организацию всеми возможными способами», — сообщил он.

Дюжаррик отметил, что в ООН чрезвычайно обеспокоены ситуацией вокруг атак на ЗАЭС. Он выразил надежду, что МАГАТЭ сможет отправить инспекторов и узнать, что происходит на атомной станции.

Дипломат уточнил, что МАГАТЭ обсуждает возможность визита со всеми сторонами. Он добавил, что ООН готова со своей стороны оказать любую поддержку для того, чтобы этот визит был осуществлен.

«Генеральный секретарь ясно заявил, что мы полностью поддерживаем эту идею и усилия МАГАТЭ по созданию условий для стабилизации станции. Он надеется, что поездку удастся вскоре осуществить. Как сказал генеральный секретарь в Токио, любая атака на ядерную станцию самоубийственна», — заявил он.

Ранее в Энергодаре проинформировали, что украинские войска обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Марина Совина
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