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В МИД высказались о перемирии вокруг Газы

Замглавы МИД Богданов заявил, что РФ поддерживает восстановление перемирия вокруг Газы

Фото: Ashraf Amra / globallookpress.com

Россия поддерживает незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг сектора Газа. На эту тему высказался спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — заявил дипломат. Он также подчеркнул, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации должно стать создание независимого государства Палестина в границах 1967-го.

Богданов отметил, что столицей независимой Палестины должен стать Восточный Иерусалим. Он понадеялся, что это государство будет жить в мире и безопасности с Израилем.

Ранее стало известно, что Израиль и «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключили перемирие. Однако позже сообщалось, что оно было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.

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Виктория Кондратьева
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