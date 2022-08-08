Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Молдавии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Молдавии сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в республике

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Молдавии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что заболевание подтверждено у иностранного гражданина, приехавшего из США по работе.

По данным ведомства, мужчина обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе. Его госпитализировали с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями.

«Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат», — сообщили в министерстве.

Установлено, что в Соединенных Штатах мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердилось заболевание.

Ранее стало известно о первой смерти пациента с оспой обезьян в Европе. Случай зарегистрирован в районе Валенсии. Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

В России первый случая заболевания был выявлен 12 июля. Заболевшим оказался молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. Его уже выписали из больницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
Назван новый возможный владелец Tetra Pak в России
Зеленский наказал украинского фигуриста за участие в шоу Навки
В ООН заявили о подготовке визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В Молдавии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
ЕК одобрила проект Румынии по производству водорода
Диетолог назвала противопоказанные при головной боли продукты
Пентагон анонсировал передачу Украине нового вида оружия
США высказались о своей политике в отношении независимости Тайваня
Богатые москвичи рекордно потратились на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.