Минздрав Молдавии сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в республике

В Молдавии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что заболевание подтверждено у иностранного гражданина, приехавшего из США по работе.

По данным ведомства, мужчина обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе. Его госпитализировали с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями.

«Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат», — сообщили в министерстве.

Установлено, что в Соединенных Штатах мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердилось заболевание.

Ранее стало известно о первой смерти пациента с оспой обезьян в Европе. Случай зарегистрирован в районе Валенсии. Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

В России первый случая заболевания был выявлен 12 июля. Заболевшим оказался молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. Его уже выписали из больницы.