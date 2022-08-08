Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко выступил против установки памятника себе

Президент Белоруссии Лукашенко выступил против возведения памятника себе
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против установки памятника себе. Об этом он высказался, общаясь с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода во время рабочей поездки, передает пресс-служба главы республики.

Лукашенко заявил, что возведение памятников современникам не должно быть данью моде, и призвал ставить их лишь тем, кто этого действительно заслужил.

«Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? Давайте будем от конкретного: возьмите недавно — ребята, наши пилоты (военного самолета Як-130, разбившегося в 2021 году — прим. «Ленты.ру»), погибли, уводя самолет от Барановичей. Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили это. Если кто-то заслуживает — ради бога. Но это не должно быть какой-то модой», — пояснил президент.

Ранее в ходе поездки в Витебскую область Лукашенко пообещал «поснимать головы» чиновникам из-за проблем в сельском хозяйстве. Он также призвал к наведению «железной дисциплины» в регионе и выразил готовность подключить армию и милицию к решению проблем в сельскохозяйственном секторе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Глава Запорожья распорядился проработать вопрос организации референдума
В Колумбии левые впервые пришли к власти
Отравившийся арбузом мужчина попал в реанимацию в Москве
Стилисты создали не требующий ухода оттенок блонда
Российский «Луч» запустят осенью
В Совфеде допустили проведение референдумов на других территориях Украины
Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала
Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»
В СПЧ оценили мягкий приговор российскому миллиардеру за неосторожное убийство
Проживающая в США Мария Машкова рассказала о тяжелых отношениях с отцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.