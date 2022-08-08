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Во Франции раскрыли новую тактику Пентагона на Украине

Causeur заявила о новой тактике найма контрактных помощников Пентагона на Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон применяет на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте. Об этом сообщает журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.

По словам собеседника издания, американские военные были рядом с украинскими с самого начала боевых действий. Но это были не солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». «Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях», — рассказал он. Источник также утверждает, что подобные наемник присутствуют «повсюду, на всех полях сражений».

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко объяснил, что тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прорыву систем противовоздушной обороны (ПВО) союзных сил испытывает проблемы. Так, одна из ракет при тройном залпе может запускаться с задержкой.

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Марина Совина
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