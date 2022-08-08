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Стилисты назвали лучшую одежду для офиса в жару

Стилисты бренда Karen Millen назвали одежду бежевых оттенков лучшей для офиса в жару

Фото: unsplash

Британские стилисты бренда женской одежды Karen Millen назвали лучшую одежду для работы в офисе в жаркую погоду. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь эксперты порекомендовали создавать многослойность в образе с помощью одежды из легких тканей. По их словам, данный прием уменьшит потоотделение при высокой температуре воздуха.

Кроме того, специалисты призвали отказаться от вещей черного цвета, поскольку темные тона поглощают солнечный свет. «Белые, кремовые и бежевые оттенки — ваш лучший выбор в летние дни, они помогут вам сохранять прохладу», — рассказали они.

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Авторы материала также посоветовали переодеваться в офисе в спортивные вещи. Одежда для тренировок предназначена для того, чтобы сохранять прохладу во время физической активности, поэтому ткани и подкладка подобных изделий часто изготавливается из дышащих, легких и воздушных тканей, уточняют эксперты.

В заключение собеседники издания подчеркнули, что для офиса необходимо подбирать предметы гардероба из воздухопроницаемых материалов. Так, они предложили обратить внимание на одежду из льна и хлопка.

В июле модные редакторы Трэйси Ли Сэйер, Джесс Эванс и Нана Ачемпонг перечислили простые способы выглядеть стильно и элегантно в жаркую погоду. По их мнению, короткие юбки, а также модели длиной чуть выше колен следует сочетать с майками или рубашками, заправленными за пояс или завязанными на талии. Также они посоветовали приобрести белую сорочку из льна, поскольку она помогает переносить высокие температуры и удачно смотрится в комплекте с любыми джинсами, платьями и купальниками.

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Мария Винар
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