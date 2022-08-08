Пьяный москвич повредил 11 припаркованных машин и попал на видео

Пьяный 18-летний парень повредил 11 припаркованных машин на северо-западе Москвы

Пьяный 18-летний парень повредил 11 припаркованных машин в Южном Тушино на северо-западе Москвы. Видео происшествия опубликовал портал MSK1.ru.

На появившихся видеокадрах видно, как молодой человек гуляет по столичным дворам и предметом, похожим на заточку, царапает автомобили.

Позже пострадавший владелец иномарки Volkswagen обратился в полицию. Оперативники установили, что в тот же день на Лодочной улице оказались повреждены еще 10 машин — некоторые из них были поцарапаны, а у других прокололи колеса.

Полицейские нашли хулигана. Свою вину 18-летний житель Москвы признал и указал, что сделал это в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили семь автомобилей у морга ЦКБ Управделами президента в Москве. Уточнялось, что у транспортных средств были изрезаны колеса.