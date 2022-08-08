Пользователи Twitter оценили слова сооснователя Pink Floyd об Украине

Пользователи Twitter поддержали слова раскритиковавшего НАТО основателя Pink Floyd Уотерса

Пользователи социальной сети Twitter поддержали одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины в интервью CNN.

Я стал новым поклонником вашей музыки после просмотра этого интервью, — заявил пользователь с ником @smerconish. «Вау. Так много правды за две коротких минуты», — оценила ролик @sahouraxo. «Он абсолютно прав по каждому пункту», — отметил юзер @amsorouh.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил слова со-основателя Pink Floyd. «Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире», — заявил он.

До этого Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он также заявил, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.