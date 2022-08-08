Водитель маршрутки зажал в дверях россиянку из-за ежедневной неуплаты за проезд

В Челябинске водитель автобуса зажал в дверях пассажирку из-за неоплаченного проезда

В Челябинске водитель маршрутки зажал в дверях пассажирку и провез ее целую остановку. По его словам, сделал он это из-за того, что россиянка каждый день заходит в его автобус и не платит за проезд, сообщает 74.ru.

Автор опубликованного видео рассказала, что женщина зашла в маршрутку и дала водителю 10 рублей, сказав, что хочет проехать одну остановку. «Водитель ответил, что таких условий у них нет, чтобы она платила, как все», — добавила девушка.

По ее словам, водитель остановился на следующей остановке, но не открыл женщине двери. Остальные пассажиры начали кричать, чтобы он ее выпустил, однако мужчина их не послушал и начал оскорблять женщину.

На следующей остановке двери открылись, но выйти женщина не успела, так как водитель захлопнул их и поехал дальше.

В свою очередь мужчина рассказал, что эта пассажирка каждый день пытается проехать в его маршрутке бесплатно.

«Я хотел дверь закрыть, а она свою сумку поставила, чтобы дверь не закрылась и чтобы она вышла. Я сказал: "Я не буду выпускать вас, вы заплатите, потом выйдете из автобуса". Тут все начали кричать», — рассказал он.

По словам водителя, он зажал дверьми сумку, а остальные пассажиры подумали, что там оказалась нога женщины.

Ранее в Москве в Южном Бутове водитель автобуса зажал пассажиру руку дверьми и отказывался остановиться. На опубликованных кадрах видно, что пассажир автобуса едет с зажатой рукой и обращается к водителю со словами «мужчина, у меня там дети за бортом».