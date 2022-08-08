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ООН призвала защищать мирных украинских граждан

В ООН призвали защищать мирных украинских граждан после доклада о преступлениях ВСУ

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация призывает защищать мирных жителей на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Подобным заявлением он прокомментировал данные доклада международной правозащитной организации Amnesty International, согласно которому украинские войска нарушили международные правовые нормы и военное право. В докладе было указано, что украинские военные подвергают риску мирных граждан, размещая вооружения в школах и больницах.

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — подчеркивает Дюжжарик. Представитель ООН также добавил, что с самого начала и на протяжении всего конфликта послание генерального секретаря организации Антониу Гутерреша было четким.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву» и отметил, что нет такого условия, при котором «российский удар по Украине может считаться оправданным».

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Варвара Кузьмина
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