Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров двух политиков, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны. Отмечается, что во время беседы они также обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и подтвердили необходимость реализации всех положений трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить положение в Нагорном Карабахе. В ведомстве уточнили, что позиции азербайджанской армии были обстреляны 12 раз. Отмечалось, что Азербайджаном «были приняты адекватные ответные меры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Дочь потребовала вскрыть могилу лидера самой кровавой ОПГ России
Трефилов оценил антироссийские призывы норвежца фразой «могут закончить дуркой»
Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы
Найден одновременно устраняющий алкогольную и никотиновую зависимость препарат
Решение Саудовской Аравии назвали унизительным для Байдена
Полковник ВСУ в запасе потерял украинские паспорта на московском кладбище
Заказавшую веганское питание авиапассажирку заставили голодать 10 часов полета
Ослабление карантинных ограничений обрушило рынок видеоигр
Стало известно о скорой потере интереса американцев к теме Украины
На Украине пленного российского танкиста осудили на десять лет колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.