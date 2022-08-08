Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров двух политиков, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны. Отмечается, что во время беседы они также обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и подтвердили необходимость реализации всех положений трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить положение в Нагорном Карабахе. В ведомстве уточнили, что позиции азербайджанской армии были обстреляны 12 раз. Отмечалось, что Азербайджаном «были приняты адекватные ответные меры».