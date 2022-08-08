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Установлена личность утопленной в Санкт-Петербурге женщины

Утопленной возле Александро-Невской лавры женщиной оказалась 32-летняя гражданка Молдавии

Кадр: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге правоохранители установили личность утопленной в реке Монастырка женщины — ей оказалась 32-летняя гражданка Молдавии. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Погибшая решила переночевать в одиночестве в палатке у реки, а найденные внутри вещи указывают на то, что она не вела маргинальный образ жизни.

Утром 8 августа в полицию позвонил очевидец преступления. Он увидел, как человек топит другого в речке рядом с Александро-Невской Лаврой. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело женщины, которой на вид около 30 лет.

По горячим следам полицейские установили местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался молодой человек 25 лет, который после преступления прятался в «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице.

Позже отец предполагаемого убийцы рассказал, что у его сына шизофрения, и тот ранее уже вел себя агрессивно. Согласно словам родителя, однажды тот пытался задушить его, требуя денег. Кроме того, сестра подозреваемого сообщила, что у ее брата была тяга к насилию, а в юности он домогался ее.

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Екатерина Власова
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