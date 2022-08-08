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Пластический хирург раскрыл секрет моложавой внешности Софии Ротару

Пластический хирург Абозин объяснил моложавую внешность певицы Софии Ротару подтяжкой лица

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Пластический хирург Максимильян Абозин раскрыл секрет моложавой внешности 75-летней народной артистки СССР и украинской эстрадной певицы Софии Ротару. Комментарий эксперта приводит портал Blitz+.

Отмечается, что знаменитость поделилась в соцсетях снимком, где позировала, сидя на ступенях в платье длины макси. Образ исполнительницы дополняли распущенные волосы и макияж в пастельных тонах. При этом на кадре видно, что у нее отсутствуют ярко выраженные морщины.

Врач предположил, что ради сохранения красоты звезда прибегла к хирургическим и косметологическим вмешательствам. «Помочь в таком преображении может SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, а также эндоскопическая подтяжка лба», — объяснил специалист, добавив, что Ротару также могла воспользоваться услугой лазерной шлифовки.

В июле пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет идеальной внешности победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2002», телеведущей Оксаны Федоровой. Врач заверил, что Федорова прибегала к инъекциям ботокса. Кроме того, он предположил, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. «Скорее всего, делала нос — очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты», — заявил эксперт.

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Карина Черных
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