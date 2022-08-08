Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
Сегодня
18:00 (Мск)
Рубин
Первая лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
18:45 (Мск)
Беневенто
Кубок Италии|1-й раунд
Модена
Сегодня
19:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1-й раунд
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал
Первая лига|4-й тур
Спорт

В РПЛ произошла первая тренерская отставка в сезоне

Тренера «Урала» Игоря Шалимова первым отправили в отставку в нынешнем сезоне РПЛ
Игорь Шалимов

Игорь Шалимов. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» уволил Игоря Шалимова с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

Увольнение Шалимова стало первой тренерской отставкой, произошедшей в нынешнем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Специалист возглавлял «Урал» с августа прошлого года.

Екатеринбургский клуб в нынешнем сезоне стартовал с четырех поражений подряд и находится на последнем месте в таблице РПЛ. «Урал» в четырех турах пропустил десять мячей, забив один.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В СВР заявили о продолжающей «освоение» Украины Польше
53-летняя Рене Зеллвегер высказалась о бесполезности омолаживающей косметики
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов
Поставки iPhone 14 оказались под угрозой
Россиянам назвали еще один способ попасть в популярную азиатскую страну
Украинец набросился на женщин в метро Парижа из-за русской речи
В Кремле констатировали отсутствие переговоров с Киевом
Чехия перестала выдавать визы украинцам
В Кремле заявили об обсуждении СВО на встрече Путина и Кадырова
Кремль ответил на слова Зеленского о возможных референдумах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.