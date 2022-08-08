В РПЛ произошла первая тренерская отставка в сезоне
Екатеринбургский «Урал» уволил Игоря Шалимова с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.
«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.
Увольнение Шалимова стало первой тренерской отставкой, произошедшей в нынешнем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Специалист возглавлял «Урал» с августа прошлого года.
Екатеринбургский клуб в нынешнем сезоне стартовал с четырех поражений подряд и находится на последнем месте в таблице РПЛ. «Урал» в четырех турах пропустил десять мячей, забив один.