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Главу Херсонской области доставили в московскую больницу

Глава Херсонской области Сальдо доставлен в НИИ имени Склифосовского

Фото: РИА Новости

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо доставлен в НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. Его слова приводит ТАСС.

Стремоусов отметил, что Сальдо находится в московской больнице «под присмотром профессионалов, докторов».

Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо, который ранее был госпитализирован в Крыму, а затем доставлен в Москву, предположительно был отравлен неизвестным веществом. В качестве еще одной причины недомогания Сальдо рассматривается энцефалопатия неясного генеза.

Также была выдвинута версия, что Сальдо мог быть отравлен поваром и горничной. По словам источников, чиновнику стало плохо после того, как он поел приготовленные новым поваром блюда.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа.

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Антон Похиляк
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