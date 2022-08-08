Политолог высказался о будущем взаимоотношений России и Турции

Политолог Леви назвал Турцию сложной страной из-за преследования краткосрочных целей

Турция является достаточно прагматичной страной, не всегда нацеленной на долгосрочные отношения. На данный момент сотрудничество с Россией ей выгодно, так как она зарабатывает на роли посредника, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем взаимоотношений Москвы и Анкары.

Западные государства обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, после переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников сообщили о том, что обеспокоены сближением политиков и заявлениями президентов о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. Но собеседник «Ленты.ру» считает, что сотрудничество не может продлиться вечно.

Переменчивая Турция

«Турция является довольно сложной страной в том плане, что она не всегда играет в долгосрок, — сказал Леви. — Сегодня сотрудничество с Россией ей выгодно, а завтра все может измениться. В любом случае, это государство с переменчивой политикой, в отношениях с которым трудно рассчитывать на длительную лояльность».

Политолог напомнил, что у России и Турции были довольно непростые отношения по сирийскому вопросу. Имели место также ограничения в сфере туризма, импорта плодоовощной продукции, другие сложности. Сейчас она выполняет роль проводника между Россией и остальным миром, но так было далеко не всегда.

«Раньше подобную функцию выполняла Финляндия, связывавшая СССР с Западом, но эта страна была более последовательной. Турция же руководствуется прагматикой текущего момента. Пока мы можем говорить о стабильности только за счет глав государств Путина и Эрдогана», — считает политолог.

Страна-посредник

Для Турции, как считает Леви, ключевым моментов в сотрудничестве с Россией является сырьевой вопрос: страна активно зарабатывает на перепродаже углеводородов, зерна, удобрений и всего того, что Европа отказывается экспортировать напрямую. Такие же потоки идут и в Россию.

«Речь, конечно, не о таких больших поставках, как турбины для "Северного потока", а какая-нибудь мелочевка вроде польских труб или вентилей для сантехники. Отреагирует ли спрос в России на резкий рост цен и недружественность производителя — вопрос интересный. В любом случае, роль посредника для Турции сейчас максимально выгодна», — подчеркнул политолог.

Он уверен, что в текущей ситуации в страну пойдут российские деньги. Многие, к примеру, могут поехать за турецким гражданством, которое требует относительно небольших инвестиций в экономику страны.

«Если не ошибаюсь, это около 250 тысяч долларов. Так что Турция получит доход в этой части, будет играть роль посредника, что очень неплохо в короткой перспективе, в том числе, и для России. Но надолго здесь загадывать не надо: для нас это временной решение, поскольку посреднику приходится переплачивать. Очевидно, со временем свои позиции может изменить и Турция», — заключил Леви.

Напомним, главы двух государств встретились в пятницу, 5 августа, в санатории «Русь» в Сочи. В ходе встречи, которая продолжалась более четырех часов, лидеры провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки отношений Москвы и Анкары. Стороны затронули темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.