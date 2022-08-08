В США сравнили помощь Запада Украине и плату России за газ

Foreighn Policy: Украина получила от Запада $11 млрд, это меньше выплат России за газ

Издание Foreighn Policy сравнило помощь Запада Украине и плату России за газ. По подсчетам на данный момент общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов.

При этом, согласно данным Кильского института мировой экономики западные партнеры пообещали предоставить Киеву 31 миллиард долларов. Несмотря на рост финансовой поддержки, украинский бюджет получил лишь треть от этой суммы. Как написали в газете, это на «порядок меньше» чем то, что Россия получила за свои углеводороды за тот же период.