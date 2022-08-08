Еще двум судам с продовольствием разрешили выйти из порта Украины

СЦК в Стамбуле разрешил еще двум судам с продовольствием выйти из порта Украины 9 августа

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход еще двум судам из порта Украины во вторник, 9 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций (ООН).

Первое судно — MV OCEAN LION выйдет из порта Черноморск с грузом 64 720 тонн кукурузы и направится в южнокорейский Инчхон. Второе судно — MV RAHMI YAGCI также выйдет из порта Черноморск с грузом 5300 тонн подсолнечного масла, его пунктом назначения значится турецкий Стамбул.

Ранее стало известно, что Россия и Украина в рамках заключенной в Стамбуле зерновой сделки отказались атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.