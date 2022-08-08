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В Кремле заявили об обсуждении СВО на встрече Путина и Кадырова

Песков заявил, что Путин и Кадыров обсуждали СВО на встрече 5 августа

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсудил тему участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось», — прокомментировал прошедшую 5 августа встречу пресс-секретарь президента.

Также он подчеркнул, что главной темой повестки были вопросы социально-экономического развития Чечни.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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