Медведев оценил правильность решения о вводе войск в Южную Осетию

Дмитрий Медведев назвал правильным решение о вводе войск в Южную Осетию в 2008 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил правильность своего решения о вводе российских войск в Южную Осетию в августе 2008 года. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Медведев заявил, что не сомневается в правильности принятого им решения «о вооруженном подавлении агрессии». При этом он обвинил Тбилиси в срыве политического урегулирования конфликта, назвав действия грузинских войск «грубым нарушением международного права».

«Если есть возможность разрешить проблему мирным путем, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остается, приходится реагировать силовым путем. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что в интервью Медведев назвал грузинскую агрессию 2008 года и украинский конфликт единым замыслом США, направленным против России.