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Бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН предстанет перед судом за взятки

Бывший высокопоставленный сотрудник тюменской ФСИН предстанет перед судом за взятки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший высокопоставленный сотрудник тюменской федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предстанет перед судом за взятки — представитель ведомства получал деньги за помощь в заключении госконтрактов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 8 августа, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) Тюменской области.

По данным ведомства, экс-заместитель начальника УФСИН по Тюменской области с 2016 по 2018 годы брал взятки за содействие в заключении государственных контрактов по завышенным ценам. В рамках расследования уголовного дела следователь допросил более 100 лиц, а на имущество фигуранта наложил арест. Обвиняемый признал свою вину. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы вскоре будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что заключенным СИЗО №6 Ангарска и СИЗО №1 Иркутска, которые подвергались пыткам, предлагали отказаться от своих показаний в обмен на лучшие условия для жизни.

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Леонид Микуляк
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