Бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН предстанет перед судом за взятки

Бывший высокопоставленный сотрудник тюменской ФСИН предстанет перед судом за взятки

Бывший высокопоставленный сотрудник тюменской федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предстанет перед судом за взятки — представитель ведомства получал деньги за помощь в заключении госконтрактов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 8 августа, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) Тюменской области.

По данным ведомства, экс-заместитель начальника УФСИН по Тюменской области с 2016 по 2018 годы брал взятки за содействие в заключении государственных контрактов по завышенным ценам. В рамках расследования уголовного дела следователь допросил более 100 лиц, а на имущество фигуранта наложил арест. Обвиняемый признал свою вину. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы вскоре будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что заключенным СИЗО №6 Ангарска и СИЗО №1 Иркутска, которые подвергались пыткам, предлагали отказаться от своих показаний в обмен на лучшие условия для жизни.