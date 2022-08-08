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Великобританию попросили избавиться от токсичных примесей в газе для Европы

FT: энергокомпании из ЕС призвали Британию принять меры из-за токсичных примесей в газе
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Энергокомпании из Бельгии и Франции попросили Великобританию принять срочные меры в связи с обнаружением в газе, идущем в Европу, «токсичных и опасных» примесей. Об этом пишет Financial Times (FT).

Страна стала важным «газовым мостом» для Евросоюза после начала российской военной операции на Украине, вынудившей блок искать альтернативных надежных поставщиков. Великобритания, чтобы помочь партнерам, стала обрабатывать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ), прибывающие из таких стран, как США и Катар.

Прежде чем экспортировать газ на континент, газ пропускают через британскую энергосистему, и, по данным нескольких энергокомпаний, поступающий в Британию газ в последние месяцы был зачастую заражен радиоактивными или взрывоопасными примесями. Теперь компании из ЕС призывают британский газовый регулятор принять срочные меры, чтобы избавиться от проблемы.

В начале августа оператор газопровода Interconnector, соединяющего Великобританию с Бельгией, сообщал, что из-за наращивания объема поставок в Европу фильтры в газопроводе стали быстро забиваться грязью и пылью — в 2022 году по этой причине пришлось снизить или полностью остановить экспорт уже 24 раза. В мусоре, забивающем фильтры, обнаружили опасные и токсичные материалы.

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Платон Щукин
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