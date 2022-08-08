Имитирующая лысину прическа стала трендом в соцсетях

Прическа, имитирующая залысины на висках и макушке, стала трендом в соцсетях

Стрижка, имитирующая залысины на голове, стала трендом благодаря блогерам в соцсетях. На ролики, которые появились в многочисленных аккаунтах, обратили внимание в Medialeaks.

Согласно материалу, в TikTok набирает популярность флешмоб Calvão de Cria («билеты на Криа»), основателем которого является португалец Марсио Кампос. Известно, что блогер опубликовал видео, в котором делает указанную стрижку на камеру. Пост молодого человека стал вирусным и набрал почти четыре миллиона просмотров, привлекая внимание других юзеров.

Впоследствии мужчины и женщины по всему миру принялись повторять данную прическу, избавляясь от волос на макушке или висках. Отмечается, что таким образом пользователи сети имитируют залысины, которые, как правило, образуются на голове с возрастом. Кроме того, некоторые посетители салонов красоты просят мастеров создавать на их макушках узоры.

По словам самого Кампоса, тренд призван поддержать людей, которые сталкиваются с выпадением волос в разном возрасте.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.