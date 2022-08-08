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В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов

FinExpertiza: на заработки в Россию приехало рекордные 3,12 миллиона трудовых мигрантов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На заработки в Россию приехало 3,12 миллиона иностранцев во втором квартале, что на треть больше прошлогоднего показателя. Также это рекорд как минимум за последние 6 лет, подсчитала FinExpertiza на основании статистики МВД (исследование есть у «Ленты.ру»).

У половины всех трудовых мигрантов (1,54 миллиона), которые въехали в страну, узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента).

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Около 40 процентов приезжих остановились в Москве и Подмосковье (1,24 миллиона человек), в Санкт-Петербурге и Ленобласти зарегистрировалось 385,7 тысячи человек. Также мигрантов особенно привлекают Краснодарский край, Иркутская и Свердловская области. Наименее подходящим для работы иностранцы сочли Ненецкий автономный округ.

Минимальный приток иностранной рабочей силы фиксировался во втором квартале 2020 года, что было связано в первую очередь с карантинными ограничениями. Тогда в страну приехало всего 330 тысяч трудовых мигрантов, то есть в пять раз меньше, чем за второй квартал 2019 года. Показатель нынешнего года в два раза превышает даже допандемийные значения. «На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более
привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом дефицит рабочих рук в российской экономике никуда не исчез, отметила она. На заработки в Россию приезжали не только граждане бывших союзных республик, но и выходцы из дальнего зарубежья, в том числе, например, уроженцы Сербии (3,7 тысячи человек), Германии (1,7 тысячи человек), Италии (1,6 тысячи человек).

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец назвал трудовых мигрантов ядом для российской экономики.

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Платон Щукин
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