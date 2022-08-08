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Россиян предупредили об аномальной жаре

Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о жаре до 40 градусов в ряде регионов России

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В ближайшие дни в некоторых российских регионах ожидается аномальная жара до 36-40 градусов по Цельсию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал», — отметил он. В частности, речь идет об Астраханской, Волгоградской а Ростовской областях, а также Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма.

Вильфанд пояснил, что температура воздуха в данных регионах прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы. Так, в Астраханской и Волгоградской областях в течение недели температура будет подниматься до 36-40 градусов, в Ростовской области и Калмыкии — до 36-39 градусов, а в степных районах Крыма — до 34-37 градусов выше нуля.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о появлении «температурного форсажа» в августе. Синоптик отметил, что так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти. «На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», — сказал он.

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Марина Совина
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