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Инфекционист оценил опасность нового вируса из Китая

Инфекционист Малышев призвал россиян не опасаться нового вируса из Китая

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Не стоит волноваться из-за появления в Китае нового типа генипавируса Ланъе, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он объяснил это тем, что таких вирусов, как COVID-19, которые приводят к пандемиям, очень мало. Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее китайские и сингапурские медики объявили об обнаружении 35 заболевших новым опасным типом генипавируса, который получил название «вирус Ланъе». Вспышка заболевания была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань. У больных чаще всего наблюдались кашель, повышенная температура, утомляемость, ломота в мышцах, тошнота и головная боль.

Природа очень изобретательна, поэтому новые вирусы и новые опасные для человека вирусы появляются постоянно, обратил внимание инфекционист. Однако некоторые из них распространяются, а некоторые исчезают.

«Пока о новом вирусе мало известно, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Сейчас уже существует больше полутора тысяч инфекционных заболеваний — может, еще добавится одно. Самое ведь главное не то, что новые вирусы появляются и они опасны, а то, что, например, в нашей стране очень хорошо отлажена система наблюдения за новыми вирусами, санитарно-охранные территории, а вирус — сегодня один, завтра другой», — высказался Малышев.

В июле международная группа специалистов доказала, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 началось на китайском рынке в городе Ухань.

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Екатерина Смирная
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