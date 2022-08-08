В Москве задержали гендиректора компании из-за провалившихся в коллектор рабочих

В Москве задержали гендиректора компании, трое сотрудников которой погибли в коллекторе

В Москве задержали 38-летнего генерального директора частной организации, сотрудники которой провалились в коллектор на юго-востоке города. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

7 августа работники компании «АкваТрейд» упали в канализационный колодец на Краснодарской улице, где бригада проводила ремонтные работы. Это случилось из-за того, что после обрушившегося на Москву ливня уровень воды в коллекторе резко повысился.

В результате пять человек смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. Трое других рабочих числились пропавшими, их тела позже обнаружили спасательные службы. Погибшим было 20, 21 и 23 года.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») Уголовного кодекса (УК) РФ.