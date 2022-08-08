Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти

Bloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно возобновили закупки российской нефти

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look

Страны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки сырой нефти из России. До вступления в силу запрета Европейского союза (ЕС) на такие поставки остается уже четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с 29 июля по 5 августа объем поставок российской нефти из терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достиг максимального уровня за последние семь недель.

Кроме того, в Испанию впервые с апреля была поставлена партия нефти марки Urals, однако произведена поставка была Казахской компанией «КазТрансОйл». Также на прошлой неделе впервые с февраля российскую нефть закупила и Греция. Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из России до 255 тысяч баррелей в сутки.

Материалы по теме:
Нефтяное проклятие. США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
Нефтяное проклятие.США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
24 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

По подсчетам Bloomberg, общий объем поставок российского сырья европейским потребителям варьируется на уровне 1,38 миллиона баррелей в сутки. Это наибольшее значение за последние пять недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации на Украине в 1,85 миллиона баррелей.

3 августа в министерстве энергетики Казахстана заявили о невозможности заменить российские поставки нефти в Европу. При этом добыча нефти в стране растет, и государство планирует диверсифицировать поставки сырья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
В США подсчитали количество массовых перестрелок с начало года
Десятикилограммовую опухоль удалили пациенту подмосковные врачи
Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти
Тарпищев ответил назвавшему Медведева французским теннисистом депутату
Российский режиссер сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем
Премьер Польши не нашел времени на встречу с Джонсоном
В Сирии предотвратили попытку прорыва террористов из зоны деэскалации
Решение России вывести свои объекты из-под инспекции по Договору о СНВ объяснили
Прокуратуре США разрешили конфисковать самолет российского депутата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.